4 временно бесплатных iOS-приложения, которые будут полезны для всех
Новая рабочая неделя - новая подборка. Day.Az со ссылкой на Macdigger делится свежими находками.
VisuCaller
Приложение будет полезно для деловых людей и тех, кому часто приходится работать с бумажными носителями. VisuCaller распознает телефонные номера на фотографии. Это избавит пользователя от необходимости запоминать или дополнительно записывать цифры.
Обычно эта программа стоит около двух долларов, но временно её можно скачать бесплатно в App Store.
ChipPhoto
ChipPhoto - приложение-фоторедактор, позволяющее оригинально обработать изображения. Создавайте необычные снимки и публикуйте их в социальных сетях или делитесь с друзьями.
Обычно эта программа стоит около двух долларов, но временно её можно скачать бесплатно в App Store.
Resume Builder, Resume Creator
Это приложение поможет создать резюме прямо на iPhone. Удобные настройки оформления, поддержка сопроводительных писем, создание адаптированных под разные ситуации вариантов. Готовый документ можно разослать потенциальным работодателям по почте или распечатать напрямую из программы.
Обычно это приложение стоит около трех долларов, но временно его можно скачать бесплатно в App Store.
iRAW
Фотоприложение для автоматической и ручной настройки камеры. Позволяет получать снимки с четко выстроенной композицией и оптимальной резкостью в различных форматах.
Обычно эта программа стоит около одного доллара, но временно её можно скачать бесплатно в App Store.
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