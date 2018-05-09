Билл Гейтс: Apple - потрясающая компания

Сооснователь Microsoft в недавнем интервью для CNBC похвалил главного конкурента своей корпорации.

Недавно Apple отчиталась за очередной рекордный финансовый квартал, после которого ее ценные бумаги приобрел Уорэн Баффет. После этого акции компании достигли самой высокой стоимости за всю историю корпорации.

Билл Гейтс, ранее конкурирующий с Apple и Стивом Джобсом, прокомментировал эту ситуацию, назвав Баффета дальновидным бизнесменом, а производителя iPhone потрясающей корпорацией.

"Это великолепная компания. Топовые технологические компании сейчас очень много зарабатывают. Но Apple лучшая из них", - отметил Билл.

Холдинговая фирма Уоррена Баффета на днях выкупила 75 миллионов акций Apple. Сам Уоррен отметил, что крайне доволен этой корпорацией и хотел бы владеть 100% ее акций. Сейчас же ему принадлежит лишь 5%.

Ценные бумаги производителя iPhone достигли исторического максимума 5 мая 2018 года. Это произошло на фоне появления большого количества слухов о том, что продажи последнего флагмана компании провалились.