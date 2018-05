Как Facebook искупит вину перед пользователями

Первым публичным мероприятием Facebook после скандала с Cambridge Analytica стала F8 - крупнейшая конференция компании для разработчиков. Как соцсеть планирует вернуть доверие и интерес пользователей, разработчиков и инвесторов? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Forbes.

Неудивительно, что заострять внимание на инциденте с утечкой пользовательских данных глава Facebook Марк Цукерберг не стал. И в целом изучал уверенность и позитив - выражение "Show must go on" ("Шоу должно продолжаться") как нельзя лучше подходит к описанию того, что происходило на F8.

Совсем без внимания ситуация, конечно, не осталась. На открытии F8 Цукерберг пошутил по поводу своего выступления перед Конгрессом США в апреле, а также сообщил более чем 100 000 разработчикам, которые создают контент и приложения для платформы, что Facebook возобновила процесс рассмотрения новых приложений. Напомним, что компания приостановила рассмотрение приложений 26 марта, в самый разгар скандала, чтобы перепроверить уже работающие на ее платформе сервисы.

Последняя новость должна была как минимум порадовать тех разработчиков, чьи приложения выстроились в очередь к редакторам. Однако этот анонс далеко не единственный и даже не самый крупный, который компания озвучила на F8.

Приватность и конкуренция с Tinder

Не секрет, что Facebook давно позиционирует себя не только как "социальная сеть". Запустив Stories ("Истории", пост о событиях дня, который исчезает через 24 часа) на основной платформе и в Instagram, Facebook бросила вызов Snapchat, Instant Articles (быстрый доступ к статьям) составляют конкуренцию собственным сайтам СМИ и проекту Google AMP, а Marketplace - ответ различным торговым площадкам для товаров, продаваемых пользователями напрямую.

В этом году на F8 компания анонсировала поход против Tinder и других дейтинговых сервисов. По словам Цукерберга, будущая функция позволит находить потенциальных партнеров в группах или в мероприятиях и отправлять им сообщения, используя только личные имена. Точный срок запуска функции пока не известен, однако на фоне сообщения акции компании Match Group (разрабатывает Tinder и OkCupid) упали 1 мая на 20% и с тех пор так и не выросли до прежнего уровня.

Среди других обновлений в самой соцсети - Watch Party, функция для совместного просмотра и комментирования видео, покупки внутри Instant Games, новая вкладка "Группы". Чтобы показать, что компания готова дать пользователям больше контроля над своими данными, Facebook анонсировала Clear History - инструмент для очистки истории просмотров на платформе. Эта функция позволит видеть, какие данные сайты и приложения передают Facebook, удалить эту информацию из своего аккаунта и запретить Facebook хранить эти данные в будущем.

WhatsApp без Кума

В то же время вопрос с обработкой персональных данных остался открытым. Тем более что за день до открытия F8 основатель мессенджера WhatsApp Ян Кум, который в 2014 году продал сервис Facebook за $19 млрд, объявил о планах покинуть компанию. По данным Washington Post, причиной тому стали противоречия с руководством Facebook относительно попыток использовать информацию платформы WhatsApp для основного сервиса, что может ослабить их защиту.

На F8 Кум удостоился краткой ремарки с признанием его достижений и вклада в развитие платформы. В Facebook рассказали, что, к примеру, в целом пользователи WhatsApp отправляют по 65 млрд сообщений в день. Сервис получит несколько новых функций, включая групповые видеозвонки и стикеры. В компании также заявили, что готовят функции для бизнеса - то, от чего WhatsApp до сих пор оставался в стороне. Однако обновления оказались в тени другого сервиса - Facebook Messenger.

Messenger с AR

За последнее время приложение Messenger далеко ушло от своего прямого назначения и оказалось переполнено различными надстройками. Удивительно, но в Facebook тоже с этим согласились - мессенджер получит новый, упрощенный дизайн.

Одна из новых функций - M suggestions. С ее помощью пользователи сервиса Marketplace, получая сообщение в Messenger на языке, который отличается от их основного, увидят предложение перевести это сообщение. Таким образом Facebook хочет упростить процесс покупки-продажи между пользователями. Однако в России она пока работать не будет - запуск состоялся только в США для переводов между английским и испанским.

Главный сюрприз Facebook сделал брендам - они получат возможность интегрировать эффекты дополненной реальности (AR) в коммуникацию с пользователями: потенциальные покупатели смогут кастомизировать продукты, виртуально "примерить" их и так далее. Функция пока находится на стадии закрытого бета-тестирования с рядом брендов-партнеров, включая Kia, Nike и Sephora.

Фильтры для Instagram

Учитывая, что функцией Stories на Instagram пользуются 450 млн пользователей ежедневно или более половины активных пользователей, становится понятен фокус Facebook на развитие именно этой функции. На F8 компания объявила, что в скором времени пользователи смогут опробовать новые AR-фильтры от брендов и известных личностей. Одновременно Facebook запустил новую версию AR Studio - инструмента для создания контента с дополненной реальностью на своей платформе.

Среди других обновлений Instagram - интеграция с GoPro (экстрим-камеры) и Spotify (музыкальный сервис), функция индивидуального и группового видеочата в личных сообщениях и обновленный раздел Explore, в котором предложенный контент будет организован по темам.

Oculus Go

Там, где у Facebook появляется аббревиатура AR, редко обходится без упоминания другого популярного сочетания - VR (виртуальная реальность). Главным действующим лицом на этом направлении стал мобильный VR-шлем Oculus Go. Первое беспроводное устройство Oculus уже можно приобрести в 23 странах мира за $199 - и здесь не обошлось без конфуза, так как Amazon случайно открыл предзаказ на Oculus Go за несколько часов до официального анонса. В России устройство заказать пока нельзя.

По словам представителей Facebook, Oculus Go на запуске поддерживает более тысячи приложений и игр, а также просмотр концертов и других шоу в режиме реального времени. Учитывая, что VR-технологии пока не получили широкого распространения практически нигде, кроме игр, у Facebook есть шанс сделать бизнес на этом направлении.

По итогам конференции F8 создалось впечатление, что Facebook достаточно зрелый, чтобы пережить непростой во всех отношениях апрель, вынести из него уроки и идти дальше. Теперь дело за реализацией обещаний. Тем более что кредит доверия инвесторы Facebook дали - с первого дня конференции акции компании подросли на 2,6%.

