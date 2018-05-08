Китай создаёт возвращаемую ступень по образцу Falcon 9

Компания SpaceX заявляет, что многоразовые возвращаемые ракеты позволяют удешевить запуски. Проверить эти заявления невозможно, но постепенно растёт понимание, что это правда.



Китай тоже активно развивает космическую программу: 24 апреля 2018 года на симпозиуме по коммерческому освоению космоса в Харбине выступил Лонг Лехао (Long Lehao) из Академии технологии ракет-носителей Китая (China Academy of Launch Vehicle Technology, CALT). Об этом сообщает сайт SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Newsland.



Китайский инженер-конструктор рассказал, что сейчас идёт разработка ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (Long March 8) с многоразовой первой ступенью. Первый испытательный запуск может состояться уже в 2020 году.



Один из посетителей симпозиума сфотографировал слайд из презентации Лехао. На слайде показана часть "Чанчжэн-8", в состав которой войдёт возвращаемая ступень.





Слайд из презентации Лонга Лехао на Китайском международном симпозиуме по коммерческому освоению космоса, 24 апреля 2018 года. Фото: Sina Weibo/Spaceflightfans



Планировалось, что ракета-носитель "Чанчжэн-8" сможет выводить полезный груз до 4,5 метрических тонн на 700-километровую солнечно-синхронную орбиту как для правительственных, так и для коммерческих запусков, в том числе для конкуренции на мировом рынке.



Профессор Университета аэронавтики и астронавтики Бэйхана в Пекине Хуан Цзюнь (Huang Jun) сказал SpaceNews, что "Чанчжэн-8" адаптирует существующие конструкции ракеты-носителя, чтобы реализовать вертикальную посадку как у ракеты Falcon 9 компании SpaceX.



Первая ступень "Чанчжэн-8" основана на конструкции ракеты нового поколения "Чанчжэн-7", диаметром 3,35 метра. Вторая ступень основана на ступени "Чанчжэн-3A" с двигателем на криогенной топливной паре жидкий водород - жидкий кислород. Кроме того, в новой ракете будут использоваться два твёрдотопливных ускорителя, вероятно, на основе "Чанчжэн-11". Первая ступень будет вертикально приземляться на двигателях, а ракетные ускорители, судя по всему, - на парашютах, как ускорители американских шаттлов.



По мнению профессора, для первой ступени "Чанчжэн-8" доработают ракетные двигатели YF-100, которые сейчас в "Чанчжэн-7" работают на смеси керосина и жидкого кислорода. В своё время эти двигатели, судя по всему, были смоделированы на основе советских РД-120.



Китай уже не первый раз рассматривает возможность запуска возвращаемых ступеней. Ранее Корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), главный подрядчик Космической программы Китая, испытывала парашюты для возвращения ступеней. В прошлом году о планах апаптировать "Чанчжэн-6" под многоразовую первую ступень к 2020-м годам заявляли специалисты Шанхайской академии технологии космических полетов (SAST). Работы в этом направлении ведёт и частная компанич Linkspace.



В долгосрочной перспективе CASC недавно опубликовала дорожную карту, согласно которой предусмотрено повторное использование всех ракет-носителей к 2035 году.



Кроме удешевления запуска и повышения конкурентоспособности, технология возвращаемых ступеней поможет смягчить проблему падения ракетного мусора в населённых районах вблизи трёх китайских космодромов.

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