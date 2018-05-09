Эксперты рынка новинок проанализировали данные Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и пришли к выводу, что Apple может выпустить смарт-часы с круглым дисплеем. Патент на новинку с фото-подтверждениями доступен в Сети. В Сети появились данные о получении патента компанией Apple.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на 3dnews.ru, в информации USPTO говорится о получении документов на производство смарт-часов с круглой формой дисплея. Фотографии разработки уже доступны любителям новинок во всемирной паутине. Из характеристик разработки основное внимание приковано к оригинальной форме гаджета. Известно, что патент на умные-часы Apple ждала три года, а производить мобильный электронный гаджет, который очень похож на smart-часы и называется iTime, стало возможно в 2014 году.