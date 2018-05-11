Скоро на iPhone и iPad можно будет поиграть в игры из Steam

Популярный цифровой магазин видеоигр Steam скоро станет доступен на мобильных платформах, включая iOS и tvOS, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Недавно компания Valve анонсировала приложение Steam Link для iPhone, iPad и других устройств. Оно будет распространяться бесплатно и позволит запускать на смартфонах и планшетах игры из медиатеки Steam.

Естественно, на мобильные устройства будет просто траслироваться картинка, а сами игры будут запускаться на Mac или PC.

Steam Link обзаведется поддержкой игровых контроллеров MFi, разработанных специально для iPhone и iPad. При этом Valve не запрещает подключать свой фирменный геймпад.

Также Valve пообещала запустить собственный сервис стриминга видео Steam Video. Это аналог всевозможных HBO, Hulu и подобных.

Важно отметить, что для корректной работы Steam Link потребуется высокоскоростное беспроводное соединение. Гаджет пользователя должен быть подключен к Wi-Fi с частотой 5 гигагерц. В противном случае транслировать игровой процесс не получится. Это значит, что в автобусе или в кафе все еще придется играть в Candy Crush и Hearthstone. Возможно, с появлением технологии 5G это ограничение будет снято.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook