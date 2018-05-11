В iOS 11.4 Apple добавит новые механизмы для защиты устройств от взлома

В последней версии прошивки для iPhone и iPad обнаружили новую особенность. Теперь устройства компании автоматически ограничивают доступ к содержимому системы после 7 дней неактивности пользователя, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Судя по данным Elcomsoft, в последней бета-версии iOS 11.4 появился режим ограниченного доступа к USB. В нем возможности Lightning-кабелей ограничиваются только до зарядки. Передать данные на смартфон, который не использовался больше недели не получится. Также, как и украсть их.

Вероятно, эта функция - ответ Apple на появление новых методов взлома iPhone вроде GrayKey. Специалисты этой компании научились клонировать части iOS, создавать ее резервную копию, а после восстанавливать данные даже на защищенных паролем смартфонах.

Тем не менее вернуть устройство в рабочее состояние можно будет и после истечения недельного периода, но сделать это сможет только его владелец.

"Чтобы заблокированный iOS-гаджет мог подключиться к компьютеру, нужно хотя бы раз в неделю подключать его к iTunes в разблокированном состоянии или ввести код-пароль, пока iPhone или iPad соединен кабелем с PC или Mac", - отметили авторы Elcomsoft.

До выхода iOS 11 система запоминала так называемые доверенные компьютеры и позволяла любому человеку подключиться к iTunes и получить доступ к данным владельца смартфона или планшета. Сейчас же даже доверенные Mac и PC будут лишены доступа к iPhone после недели простоя. Это значительно повысит безопасность устройства и уменьшит шансы злоумышленников на успех.

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