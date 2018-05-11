В китайской провинции запустили безрельсовый "умный" трамвай - ФОТО

В городе Чжучжоу провинции Хунань (Юго-Восточный Китай) в трехмесячную тестовую эксплуатацию запущена первая в мире безрельсовая система "умных" трамваев. Внешне "умные" трамваи не сильно отличаются от традиционных трамваев, однако двигаются они по виртуальным рельсам. Об этом сообщает People's Daily, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это первая в Китае безрельсовая система "умных" трамваев, которая успешно введена в эксплуатацию. Общая протяженность маршрута составляет 3 057 километров. Систематическое проектирование линий, остановок, сигнализации, а также парковок было совершено китайской корпорацией China Railway Siyuan And Design Group.

В качестве источника энергии "умные" трамваи используют электричество. Они двигаются по городским дорогам, следуя дорожным отметкам, и не нуждаются в надземной системе передачи электроэнергии. С помощью технологии следования и контроля над виртуальными рельсами транспорт получает сигналы от центрального блока управления и распознает дорожные отметки через свои сенсоры. Сигналы передаются в беспроводных сетях. Максимальная проектная скорость электронных поездов составляет 70 км/ч.

Как стало известно, "умные" трамваи уже могут автоматически двигаться, даже поворот или смена дорожной полосы не требует вмешательства водителя. В настоящее время с целью обеспечения безопасности на трамваях все еще имеются водители для подачи сигналов. Однако в будущем при помощи навигационной системы "Бэйдоу" на трамваях станет возможным полностью автоматизированное вождение.

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