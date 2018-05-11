Илон Маск показал первый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом - ВИДЕО

Создание скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом близится к завершению. Об этом сообщил в Instagram основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев организуем демонстрационные поездки", - написал он.

Маск подчеркнул, что после того, как систему запустят в штатном режиме, приоритет будут отдавать пешеходам и велосипедистам. Стоимость проезда, по его словам, - меньше, чем цена билета на автобус.

Ранее предприниматель анонсировал проект нового вида общественного транспорта - подземного электробуса, который сможет развивать скорость до 200 километров в час. Проект предполагает создание тысячи маленьких станций размером примерно с парковочное место.

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