Названо главное преимущество iOS над Android

Платформа Google постепенно обрастает новыми функциями, становится стабильнее из года в год и обретает приятный глазу дизайн. Тем не менее лучшие приложения все еще создаются эксклюзивно для iOS, и это факт, передает Day.Az со ссылкой на​ Macdigger.

Перейдя в любую категорию App Store, можно обнаружить софт, создававшийся с большим вниманием к деталям.

Например, программное обеспечение для повышения продуктивности. На Android есть популярные таск-менеджеры вроде Todoist и Any.do, но все они распространяются по подписке и подойдут далеко не всем. В App Store же можно приобрести бессменных лидеров, таких как Things 3 или OmniFocus. Два приложения с потрясающим дизайном, множеством удачно реализованных функций.

То же самое касается приложения для ведения заметок. На Android можно найти лишь ограниченный Google Keep и перегруженный Evernote. При этом лучшие программы для ведения записей есть только на iPhone, iPad и Mac. Например, Bear - минималистичный редактор с поддержкой синтаксиса кодов, markdown-разметки и удобной синхронизации с помощью тегов. Или же громоздкий DevonThink для создания персональной википедии.

Аналогичная ситуация наблюдается в случае с прочими полезными утилитами. Калькулятор Calzy самый удобный и правильно реализованный среди всех существующих. Приложение PDF Expert, ставший, пожалуй, лучшим в своем роде решением для мобильных устройств. Блокировщики рекламы вроде 1Blocker X, не нагружающие систему и удаляющие надоедающие банеры в автоматическом режиме без установки всевозможных надстроек и взлома устройства.

В еще более удачном положении iOS предстает, когда речь заходит о софте для творчества. Шикарные фоторедакторы вроде Afterlight, Darkroom и RAW Power. И любителей видео не обидели. Есть iMovie и Videoleap. Последний позволяет в реальном времени накладывать на видео всевозможные эффекты без потери производительности. Также в App Store "обитают" не имеющие аналогов на Android приложения для создания музыки, такие как BIAS FX для эмуляции гитарных усилителей, KORG Gadget для работы с MIDI-клавиатурами, Notion для фиксации композиций на "бумаге" и, собственно, GarageBand для сведения полноценных треков.

Безусловно, можно сколько угодно рассуждать о том, что программное обеспечение на мобильных платформах все еще далеко от профессиональных программ для PC и Mac, но большинству этих возможностей будет достаточно. Android же, в свою очередь, их просто не дает. Записать демо-песню, нарисовать эскиз, воспользоваться удобной утилитой для разметки PDF или таск-менеджмента. И на фоне этих приложений возможности скачать пиратский фильм с торрента, выбрать браузер по умолчанию и установить тему с уродливыми шрифтами выглядят смешно. И пока Play Market не пополнится достойным софтом, огромная аудитория останется с Apple и даже не задумается о переходе на конкурентную платформу.

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