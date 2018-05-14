В Windows 10 появилась новая проблема - ДЕТАЛИ

В Windows 10 April 2018 Update появилась новая проблема: система должна установить все скаченные обновления перед выключением компьютера, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Пользователи форума Reddit обнаружили неприятную особенность в апрельском обновлении Windows 10. Теперь, когда система скачала все обновления, она должна их установить как можно скорее. Microsoft даже убрала возможность выключения и перезагрузки компьютера, пока система не установит необходимые апдейты.

Некоторые пользователи подозревают, что это не новая функция, а баг операционной системы. Они объясняют это тем, что в бета-версиях Windows 10 этого ограничения никогда не было. Возможно, это ошибка или временная мера.

Несмотря на то что компьютер нельзя выключить или перезагрузить, его можно перевести в режим сна и гибернации. Ещё его можно отключить с помощью долгого нажатия на кнопку включения, но так не рекомендуется делать.

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