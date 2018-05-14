Ведущие IT-компании США поддержат азербайджанские стартапы - ФОТО

ООО "Парк высоких технологий" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере IT. Об этом сообщает в понедельник министерство, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным ведомства, в документе оговорено формирование дорожной карты по долгосрочному стратегическому сотрудничеству сторон.

В рамках сотрудничества AmCham поможет привлечь инвестиции в местные стартапы, создать благоприятную среду для сотрудничества с американскими венчурными фондами, содействует выводу софтверных решений и услуг, местных IT компаний на рынок США.

В рамках недавнего визита азербайджанской делегации в США, были проведены встречи с руководством Google, Lenovo, Nutanix, Инвестиционно-технологического центра и Международной инвестиционной компании США.

С компанией Lenovo было достигнута договоренность о создании R&D лаборатории при "Парке высоких технологий" и о предоставлении местным стартапам преимуществ инкубационной и венчурной программы Lenovo.

Компания Nutanix предложила создать в одном из вузов Азербайджана академию по обмену научным опытом и выразила готовность содействовать в регулярном посещении местных стартапов "Кремниевой долины". В свою очередь международная инвестиционная компания США сообщила о готовности организовать местным компаниям инвестиционные сессии, а инвестиционно-технологический центр США - оказать поддержку в привлечении инвестиций в местные стартапы и предоставления им консультационных услуг.

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