Группа исследователей из США провела интересную серию экспериментов, связанных с безопасностью цифровых помощников.

Учёные подавали команды Siri и Alexa на частоте, которая недоступна человеческому уху. Таким образом, можно дать сигнал ассистенту в секрете от владельца устройства. О результатах исследования написали в The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Студенты Калифорнийского университета в Беркли и Джорджтаунского университета в Вашингтоне опубликовали результаты исследования, в процессе которого они вписали звуковые команды в музыкальные произведения или обычную речь.

Если эти записи проигрывались рядом с колонкой Amazon или телефоном Apple, Siri и Alexa принимали команду добавить что-либо в список покупок. Находящиеся рядом люди при этом не слышали обращений к виртуальному ассистенту.

Один из самых очевидных способов заработка на "скрытых командах" - телефонный звонок на линию с дорогой поминутной тарификацией.

Телефон ловит звуковой сигнал на расстоянии до семи с половиной метров. Теоретически, злоумышленник может вооружиться специальным устройством передачи звука, пойти в людное место и просто начать транслировать неслышные для человеческого уха сигналы позвонить по определённому номеру.

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