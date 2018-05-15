Ford патентует автомобиль со встроенным мотоциклом

Заявка на патентование новой техники поступила от Ford ещё осенью прошлого года, теперь она стала открыта для просмотра на сайте соответствующего ведомства США, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.



В подробностях описания говорится, что такая "матрёшка" будет совмещать два вида транспорта. У мотоцикла будет установлен электрический двигатель, а панель станет общей и для авто, и для двухколёсного транспорта. На предоставленных в бюро схемах четко видно, что панель мотоцикла встраивается в главную панель автомобиля, объединяя их в единое целое. Как предсказывают производители, смотреться это будет крайне стильно и ново.





Мотоцикл, по задумкам инженеров, встраивается в салон авто между передними сиденьями. При открытии капота машины, мотоцикл должен будет выдвигаться вперед, давая возможность водителю управлять двухколесным транспортом отдельно от основного автомобиля.



Такой гибрид наверняка будет очень удобным и полезным в пробках, где особо сильно торопящийся водитель сможет сменить довольно таки габаритный автомобиль на компактный мотоцикл. Разумеется, бросать машину в пробке и уезжать на авто будет не самым разумным решением.



Как именно будет выглядеть и использоваться подобный автомобиль, пока неясно.



Одобрят ли патент и будет ли воплощена в реальность эта задумка, пока достоверно никому не известно. Ford воздерживается от комментариев по данному поводу.

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