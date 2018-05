Facebook массово остановил работу приложений из-за скандала

Соцсеть Facebook приостановила работу около 200 приложений, которые имели доступ к большому количеству данных пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Работу приложений остановили во время первого этапа просмотра соцсетью программ, которые имеют доступ к большому объему информации пользователей в ответ на скандал по поводу консалтинговой компании Cambridge Analytica.

По словам представителя соцсети Айма Арчибонга, работу приложений приостановили, чтобы выяснить, злоупотребляли ли они полученными данными.

"Еще надо много поработать, чтобы найти все приложения, которые могли злоупотреблять данными людей в Facebook - и это будет продолжаться некоторое время ... У нас большие команды экспертов, которые тяжело работают как внутри компании, так и за ее пределами над анализом этих приложений", - сказал Арчибонг.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных пользователей соцсети уйдет несколько лет.

