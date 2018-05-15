Tesla создала в Шанхае дочернюю компанию

Американский производитель электромобилей Tesla создал в Шанхае дочернюю компанию со 100-процентным капиталом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как показывает государственная система публичного уведомления о кредитоспособности предприятий Китая, компания Tesla (Шанхай) 10 мая получила от Управления по регулированию рынка шанхайского нового района Пудун лицензию на ведение хозяйственной деятельности. Уставной капитал компании составил 100 миллионов юаней (15,67 миллиона долларов). Все акции шанхайской Tesla принадлежат сянганской компании Tesla.

Согласно данным, хозяйственная деятельность новой компании будет охватывать электромобили и запчасти к ним, аккумуляторы, оборудование для хранения энергии, фотоэлектрическую продукцию и прочее.

Как отмечают эксперты, китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии обещает стать еще более доступным для зарубежных инвесторов, что создало для Tesla новые возможности для выпуска в Шанхае своей продукции.

В частности, в апреле этого года Китай объявил о послаблении ограничений на доступ зарубежных автопроизводителей на свой рынок путем повышения разрешенной доли участия и снижения импортных тарифов на автомобили.

В то же время Китай продвигает революцию в области производства и потребления энергии и формирует чистую низкоуглеродную энергетическую систему с высоким уровнем безопасности и эффективности.

По сообщению, глобальная выручка Tesla по итогам 2017 году составила почти 12 миллиардов долларов, что на 67 процентов больше, чем годом ранее. В частности, выручка на китайском рынке выросла более чем на 90 процентов до двух миллиардов долларов.

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