Apple за квартал заработала больше, чем Amazon за все время своего существования

Когда дело доходит до сравнения стоимости Apple и Amazon, можно подумать, что получают они примерно одинаково. Но, как сообщает Cult of Mac, это совсем не так.

Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, за последние три месяца Apple заработала столько, сколько Amazon не зарабатывала за все время своего существования. Приняв во внимание этот факт и забыв про общую стоимость Amazon, становится понятно, как сильно Apple обгоняет весь рынок.

Согласно недавним отчетам, за прошлый квартал компания получила 13,8 миллиардов долларов США. С другой стороны, чистая прибыль Amazon составила 9,6 миллиардов долларов США: это число рассчитывается путем сложения всех заработанных компанией денег с момента ее зарождения. А она начала свое существование еще в 1994 году.

Для сравнения, лишь за прошлый год Apple принесла огромную прибыль в размере 48,35 миллиардов долларов США. Но не стоит сбрасывать Amazon со счетов - суть не только в заработке.

Нужно учитывать, что в прошлом году компании удалось снизить капитализацию Apple до менее, чем 50 миллиардов долларов США. А глава Amazon - Джефф Безос - сейчас является самым богатым человеком в мире с состоянием более 112 миллиардов долларов. Все это сильно влияет на стоимость акций, что очень важно для корпораций.

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