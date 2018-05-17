Google исправила обновление Chrome, сломавшее множество игр
В начале мая 2018 года поисковый гигант выпустил обновление 66 для Google Chrome, которое блокировало автоматическое воспроизведение аудио и видео и помешало работе многих игр. Теперь ситуацию исправили, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
После того, как от разработчиков браузерных игр и приложений стали поступать многочисленные жалобы о том, что с выходом нововведений их продукты стали работать некорректно, специалистам Google пришлось поработать, чтобы найти оптимальное решение.
"Наша команда усердно работает, чтобы улучшить ситуацию для пользователей и разработчиков, но в этом случаем мы не достаточно подробно сообщали о влиянии на разработчиков новой политики в отношении автовоспроизведения", - писал менеджер по продуктам Google Джон Паллетт.
Найденное решение не исключает элементы версии Chrome 66, блокирующие автовоспроизведение, полностью. Вместо этого будут выпущены ограничения для веб-аудио API системы, применяемой разработчиками приложений. Это не постоянная мера. В октябре 2018 года готовится к выходу версия Google Chrome 70, поэтому у создателей игр есть время изменить свой код в соответсвии с новыми требованиями браузера.
Многие разработчики остались недовольны решением Google, но команда поискового гиганта не намерена сворачивать борьбу с надоедливым автовопроизведением аудио- и видео-контента на веб-сайтах.
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