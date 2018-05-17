Азербайджан и Австрия могут наладить сотрудничество в сфере IT

Австрия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере высоких технологий. Об этом в четверг в ходе азербайджано-австрийского бизнес-форума в Баку сказал журналистам региональный директор Федеральной экономической палаты Австрии по Восточной Европе и Южному Кавказу Константин Бекос, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы весьма заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высоких технологий и неслучайно, что на бизнес-форуме представлен ряд профильных компаний. Цифровизация - это мировой тренд, а новые технологии - ключ к будущему. Австрия готова поделиться своим опытом с Азербайджаном в сфере высоких технологий, а также в области соответствующего образования и консалтинговых услуг", - сказал Бекос.

По словам регионального директора, приоритетными сферами в этой области на сегодня являются сфера транспорта. В частности Австрия готова поддержать Азербайджан в реализации проекта Восток-Запад.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австрией в январе-апреле 2018 года составил 192,7 миллиона долларов. Свыше 170 миллионов долларов из этой суммы пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Австрию. За год азербайджанский экспорт в эту страну вырос почти на 25 процентов.

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