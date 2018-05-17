Роберт Дауни-младший снимет документальный сериал об искусственном интеллекте

Актер, исполнитель роли Железного человека в серии картин студии Marvel Studios, Роберт Дауни-младший вместе со своей женой Сьюзан снимет документальный сериал об искусственном интеллекте. Это будет эксклюзивный проект для платного видеохостинга YouTube Red, выход которого запланирован в следующем году. Об этом сообщил интернет-портал Verge, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сериале ученые и эксперты расскажут о текущем состоянии дел в области создания и развития технологии ИИ, о потенциале исследований в этой сфере и о возможных негативных последствиях для человека. По данным портала, Дауни-младший выступит в роли ведущего. Его закадровый голос будет давать пояснения к демонстрируемым материалам. Пока у проекта нет официального названия, однако известно, что он будет состоять из десяти серий длительностью в один час каждая.

Жена актера Сьюзан Дауни займется продюсированием проекта. "Нас с Робертом интересует тема искусственного интеллекта - эта сложная и противоречивая тема. Наша цель состоит в том, чтобы рассмотреть ее объективно, доступным образом, но в то же время подать ее смело, ярко и развлекательно", - заявила она.

Роберт Дауни-младший является американским актером и продюсером, наибольшую известность которому принесли роли супергероя Железного человека и Шерлока Холмса в дилогии Гая Ричи. Всего актер снялся в более чем 70 картинах. С 2013 по 2015 год он являлся самым высокооплачиваемым актером Голливуда.