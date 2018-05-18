Высший суд ЕС запретил США помогать Apple выплачивать налоговые долги

Правительство США хотело помочь Apple в выплате многомиллиардных налоговых отчислений Ирландии. Однако Высший Европейский суд запретил им вмешиваться, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Информация о принятом решении была опубликована в официальном твиттере ведомства.

Похоже, теперь Apple придется самостоятельно выплачивать почти 13 миллиардов евро. Именно столько, по мнению Европейской комиссии, корпорация сэкономила, пользуясь необоснованно предоставленными от Ирландии налоговыми льготами.

Ранее сообщалось, что Apple начнет выплачивать долг во втором и третьем квартале 2018 года.

В конце 2017 года правительство США обратилось в суд ЕС за разрешением вмешаться в процесс, поскольку исход дела повлияет на экономическую ситуацию в стране. Заплатив налоги в Ирландии, Apple справедлово потребует послаблений и заплатит меньше фискальных отчислений в США.

Американское казначейство также подвергло критике действия Евросоюза, заявив что поведение, присущее наднациональному налоговому органу, может нивелировать глобальные усилия по реформированию налоговой системы.

Представители министерства юстиции США заявили, что у ведомства также есть заинтерисованность в уменьшении прибыли, проводимой Apple через оффшоры.

Несмотря на все доводы представителей правительства, Европейский суд сначала низшей, а затем и высшей инстанции запретил США вмешиваться в сложившуюся ситуацию.

Apple не единственная американская компания, к которой у Еврокомиссии есть претензии. К примеру, дела о занижении налоговых выплат McDonald's и Engie SA также находятся на рассмотрении в Европейском суде.

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