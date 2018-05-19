Стало известно, когда выпустят AR-очки Apple Glasses

Apple может выпустить устройство с дополненной реальностью уже в 2021 году. Аналитик Apple - Джин Мюнстер - предсказывает 10 миллионов единиц Apple Glasses в первый год выхода девайса, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Генеральный директор Apple Тим Кук уже заложил некоторые основы для технологий AR, такие как ARKit и использование выделенной оптики AR в iPhone.

Не очень успешные Google Glass в 2015 году добавляют ложку дёгтя в AR, а также неприязнь общества к людям, которые носят камеры и записывают все что видят.

Аналитики изначально ожидали выход Apple Glasses в сентябре 2020 года, но затем передвинули прогнозы на декабрь 2021 года, так как решили, что технология AR еще далеко впереди.

По оценкам специалистов, 10 миллионов фирменных очков Apple могут быть проданы в первый год, что похоже на такой же успех как и у Apple Watch. К слову, эксперты считают, что стоимость аксессуара может составить 1300 долларов, что весьма неплохо скажется на бюджете компании. В общем итоге корпорация из Купертино может положить себе в карман около 13 миллиардов долларов лишь за первый год выпуска очков дополненной реальности.

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