В работе Facebook произошел сбой
18 мая 2018 18:26 263
Ряд пользователей Facebook столкнулся со сбоями в работе сервиса, следует из данных интернет-портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным Downdetector, технические неполадки в соцсетях в основном наблюдаются в России и странах Северной Европы.
Так, с полным сбоем работы Facebook в пятницу днем столкнулись 52% пользователей, у 32% пользователей - проблемы со входом в соцсеть, 15% испытывают трудности с загрузкой изображений.
Кроме того, пользователи Instagram - соцсети для обмена фотографиями и видеозаписями - также сообщили о сбоях в работе. Пользователи жаловались на невозможность зайти на сайт и обновить приложение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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