Илон Маск назвал цену поездки по скоростному тоннелю под Лос-Анджелесом

Илон Маск и Стив Дэвис, директор The Boring Company, рассказали о проекте высокоскоростных подземных магистралей Loop, которые компания планирует построить в Лос-Анджелесе совместно с метрополитеном города. По словам предпринимателей, разработка позволит горожанам перемещаться между центром города и аэропортом за восемь минут. И практически бесплатно, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Одна капсула под названием Loop вмещает до 16 человек. Стоимость одной поездки будет составлять 1 доллар (один доллар). Это дешевле, чем билет на автобус. На тестах капсулы разгонялись до нескольких сотен километров в час. При вводе линии в эксплуатацию средняя скорость капсул будет составлять около 240 километров в час. Метрополитен Лос-Анджелеса вскоре пообещал опубликовать подробности партнерства с компанией Маска.

В настоящий момент The Boring Company согласовывает строительство первого тоннеля под Лос-Анджелесом. Проект станет первым шагом к строительству 60-мильной тоннельной сети Loop по всему городу. По словам Стив Дэвиса, тоннель из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, например, может быть построен за несколько недель.

На презентацию проекта в синагоге Лос-Анджелеса Маск опоздал на 25 минут, иронично объяснив задержку пробками. Во время презентации он рассказал, почему летающие машины не подходят для решения проблемы пробок. Тоннели, по его мнению, менее стрессовый транспорт для пассажиров, чем летающие автомобили, но все еще такой же "веселый", как они.

Вместе с Маском и Дэвисом в ходе встречи на сцене находилась улитка The Boring Company по имени Гэри. По словам Маска, одна из целей его компании - бурить тоннели с такой же скоростью, с которой перемещается улитка.

О концепте подземного электробуса, разработкой которого занимается The Boring Company, мы впервые узнали в марте, когда Маск опубликовал соответствующие идеи на своей странице в "Твиттере". Со слов главы SpaceX и Tesla, новый вид транспорта будет способен автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

Маск пояснял, что для его реализации должны быть созданы тысячи маленьких станций размером в одно парковочное место. Это главное отличие нового транспорта от того же метро, которое требует строительства крупных станций. С помощью подземных электробусов можно будет перевозить и автомобили, но в первую очередь проект ориентирован на тех, "кто не может позволить себе машину", уточнял бизнесмен.

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