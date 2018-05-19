Названы самые дружелюбные для криптовалют страны
Швейцария оказалась самой дружелюбной страной для криптовалют и блокчейн-проектов, рейтинг представлен на сайте конференции BlockShow Europe 2018, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Швейцария - центральный хаб для криптовалютных проектов со всего мира благодаря положительной регуляторной динамике, - говорится в исследовании. - Кантон Цуг стал домом для нескольких проектов и фондов, включая Ethereum Foundation, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift".
Авторы рейтинга изучили регулирование криптовалют в 48 европейских странах, на сайте конференции опубликован топ-10, России в нем нет. Десятую строчку занимает Белоруссия.
Страну поместили в верхнюю часть списка в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты, поясняется в исследовании.
На втором месте рейтинга Гибралтар, на третьем - Мальта. Первую пятерку замыкает Дания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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