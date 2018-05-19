Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку

Радар индийского Су-30МКИ обнаружил и отследил китайские истребители пятого поколения Chengdu J-20, совершавшие полет над Тибетом, сообщает Indian Defence Research Wing.

Наблюдение состоялось в январе, когда размещенные на авиабазах в приграничных с Индией регионах китайские самолеты отрабатывали над горными районами воздушные бои с истребителями Chengdu J-10 и Shenyang J-11. Индийские летчики на российских самолетах Су-30МКИ наблюдали за маневрами самолетов-невидимок из своего воздушного пространства.

"Радар "Сухого" видит их. Новые китайские самолеты не такие уж и невидимые. Для их обнаружения не требуются какие-то специальные технологии, J-20 распознаются и обычными РЛС, - отметил командующий ВВС Индии Аруп Шаха.

По мнению индийских военачальников, одна из целей учений китайской авиации в приграничных районах заключается в исследовании системы индийской противовоздушной обороны и поиске маршрутов скрытного проникновения на сопредельную территорию.

Китайский многоцелевой истребитель пятого поколения Chehgdu J-20 создан с использованием технологий малой заметности. Истребитель принят на вооружение в 2017 году, построено девять прототипов и два предсерийных образца.

Созданная для Индии версия российского тяжелого истребителя Су-30 (Су-30МКИ) оснащена двигателями с отклоняемым вектором тяги и радаром Н011 "Барс" с фазированной антенной решеткой. РЛС, отличающаяся высокой разрешающей способностью и производительностью, способна наводить ракеты на воздушные и наземные цели, подсвечивать цели для ведомых истребителей. ВВС Индии располагают 240 такими самолетами.