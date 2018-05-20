Эксперты назвали самый популярный смартфон на Android

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, смартфон Redmi 5A китайской компании Xiaomi назван самым популярным гаджетом на базе операционной системы Android. Такие данные приводят специалисты компании Counterpoint Research, которые провели исследование рынка смартфонов в марте 2018 года.

Сообщается, что гаджет появился на рынке осенью прошлого года. Несмотря на свою относительно небольшую стоимость, он обладает весьма неплохими характеристиками, что и определило его популярность в мире.

Также эксперты отмечают, что продажи Xiaomi Redmi 5A продолжают расти начиная со дня выхода аппарата на рынок.