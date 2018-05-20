США смягчит санкции против ZTE, если та проведёт реструктуризацию

Правительство США не исключает ослабление санкций против ZTE, если китайская компания проведет полную реструктуризацию - изменит состав совета директоров, переработает систему управления предприятием и создаст новую финансово-экономическую политику. Так считает глава Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс Кадлоу (Lawrence Kudlow), о чём он заявил в эфире канала Fox Business Network.

По словам Кадлоу, скоро министр торговли США Уилбур Росс (Wilbur Ross) предоставит Дональду Трампу рекомендации по условиям, при которых американское правительство сможет ослабить санкции против ZTE. Глава Национального экономического совета уверен, что Росс потребует полной реструктуризации китайской корпорации.

Напомним, недавно США запретила американским технологическим гигантам (в число которых входят Qualcomm и Intel) сотрудничать с ZTE из-за того, что та нарушала местные законы, продавая технику с американскими деталями в Иран и КНДР. Вследствие этого, китайский гигант объявил на гонконгской фондовой биржи о приостановке своей деятельности. Вскоре Дональд Трамп начал переговоры с председателем Китая по возвращению ZTE. Однако даже президент США не повлияет на сложившуюся ситуацию, если корпорация из Поднебесной не проведёт необходимые изменения.

По сообщениям Reuters, ZTE в экстренном режиме ищет новых поставщиков. Сообщается, что компания всерьёз рассматривает переход на процессоры Exynos от южнокорейской корпорации Samsung.