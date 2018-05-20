"Быстрее, чем BMW". Илон Маск рассказал о новой двухмоторной Tesla

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о разработке полноприводного варианта машины Model 3. Как говорится в его сообщении в "Твиттере", она будет оснащена двумя моторами: один разместится в передней части автомобиля, второй - в задней, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

"Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью. На трассе обойдёт всех в этом классе", рассказал предприниматель. Стоимость этой модели со всеми опциями составит 78 тысяч долларов.

По словам Маска, ощущение от езды на таком автомобиле будет потрясающим. Он будет разгоняться за 3,5 секунды до 60 миль в час (96 км/ч), его максимальная скорость составит почти 250 км/ч, а зарядки аккумулятора хватит на 500 километров.

Ещё одним преимуществом Model 3 является то, что он может работать даже при выходе из строя одного из двигателей.