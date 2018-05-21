В Азербайджане усиливается защита e-подписи
Национальный центр сертификации электронных подписей отказывается от устаревшего алгоритма криптографического хеширования SHA-1 в пользу SHA-2. Об этом сообщил Trend источник на IT-рынке страны, передает Day.Az.
По словам собеседника агентства, в настоящее время многие страны осуществляют переход на SHA-2, который считается намного безопаснее по сравнению с предыдущей версией.
"Миграция с устаревшего алгоритма на более современный ожидается до конца текущего года", - сказал источник.
Алгоритм SHA-1 был разработан в 1995 году. Слабые стороны данного алгоритма были впервые обнаружены в 2005 году, а проведенные после 2010 года расчеты, показали, что возможности взлома SHA-1 весьма существенны. В связи с этим Microsoft заявил о полном отказе от поддержки сертификатов, основанных на SHA-1. Как сообщалось ранее, инфраструктура открытых ключей в Азербайджане создана на базе решений Microsoft.
В отличие от SHA-1, SHA-2 является более безопасной и на ней базируются протоколы безопасной передачи данных TLS, SSH и PGP. Кроме того, благодаря алгоритму SHA-2, осуществляется майнинг криптовалюты Bitcoin и многих других альткоинов.
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