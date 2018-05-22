Apple вылетела из тройки самых прибыльных компаний

Apple не попала в топ-3 рейтинга самых прибыльных компаний Fortune 500, несмотря на значительный прирост выручки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Лидером по прибыли в 2018 году оказался Walmart с доходом в $500 миллиардов, второе место занял Exxon Mobil с $244 миллиардами выручки и замкнул тройку Berkshire Hathaway с $242 миллиардами прибыли. Apple оказалась на четвёртом месте с доходом $229 миллиардов.

Получается, в 2018 году "яблочная" компания уступила прошлогоднему преследователю Exxon Mobil, который поднялся в топ-3 сразу на второе место. Интересно, что купертиновцы увеличили прибыль по сравнению с предыдущим годом на 6%, но это не позволило даже сохранить место в тройке самых прибыльных компаний.