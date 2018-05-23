Власти Канады за два с половиной года потратили почти $25 млн на рекламу в соцсетях

Правительство Канады потратило за последние два с половиной года почти $25 млн на публикации, видео и рекламные кампании в социальных сетях. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с января 2016 года по март 2018 года государственные ведомства и агентства Канады потратили более $24,4 млн на рекламу в Facebook и Instagram.

"Все больше и больше канадцев получают новости и информацию через социальные сети. Важно наладить связь с канадцами по тем каналам, которыми они пользуются", - цитирует телеканал слова министра по вопросам окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккены.

CTV отмечает, что наибольшую сумму - $9,2 млн - потратила правительственная корпорация Destination Canada на продвижение в стране туризма. Более двух миллионов долларов были потрачены иммиграционным департаментом, в том числе, на рекламу, содержащую разъяснение визовых требований.

Как отмечает телеканал, в 2016-2017 годах расходы правительства на цифровую рекламу впервые превысили расходы на телевизионную.