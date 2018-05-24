Новый вирус атаковал компьютеры в 54 странах

24 мая 2018 08:10

Новый компьютерный вирус заразил около 500 тысяч устройств в более чем 50 странах мира. Об этом сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вредоносное программное обеспечение, получившее условное название VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.

Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно - в Украине.

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