Суд обязал компанию Samsung выплатить Apple более полумиллиарда долларов

В США закончилось громкое дело между известными компаниями. Разбирательство закончилось в пользу Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на politexpert.net. Суд обязал южнокорейскую компанию выплатить конкуренту 539 миллионов долларов. Разбирательства продолжались более семи лет. На протяжении этого времени суд выносил различные решения, которые не устраивали ни одну из компаний.

Представители "яблочного" бренда надеялись выручить большую сумму. Сообщается, что по представлениям компании, итоговые выплаты должны были быть на миллиард больше. Но суд вынес свое решение. Более пятисот миллионов в американской валюте заплатит южнокорейская компания своему конкуренту. Эта сумма за нарушение патентов на промышленный образец.

Еще пять миллионов компания заплатит за изображения. В Samsung признавали свою вину. Однако компания надеялась обойтись намного меньшими выплатами.

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