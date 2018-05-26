Siri научится автоматически отвечать на звонки подходящими по смыслу SMS

Apple запатентовала алгоритм, при помощи которого Siri сможет отклонять входящие звонки и писать проясняющие ситуацию SMS. 24 мая 2018 года на сайте Патентного Бюро США был опубликован соответствующий документ, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Корпорация стремится привлечь Siri в процесс отбоя звонков. Роль голосового ассистента будет заключаться в том, чтобы в текстовом виде объяснить, почему его вызов был отклонен.

Существующие возможности управления входящими вызовами довольно ограничены. Пользователь может выбрать одну из базовых опций для ответа или отклонения звонка. Однако при общении с близкими или с важными людьми иногда возникает необходимость объяснить, почему вызов не может быть принят прямо сейчас. Зачастую в таких ситуациях владелец смартфона очень занят и не может написать SMS самостоятельно.

Согласно новому патенту Apple, если при поступлении входящего вызова смартфон находится в одном из специальных режимов, к примеру "Не беспокоить", Siri будет пытаться собрать как можно больше данных о том, чем занят пользователь. Источниками информации станут приложения для мониторинга активности, работоспособности и выполнения других важных функций.

Анализируя полученные данные, голосовой помощник сможет составить сообщение, объясняющее ситуацию. После проверки, если пользователя устроит ответ, он будет отправлен в виде сообщения.

Предполагается, что система будет совместима с CarPlay, что поможет не отвлекать водителя.

Siri также сможет генерировать разные сообщения в зависимости от того, поступил ли звонок от супруга или коллеги с работы, и предоставлять на выбор несколько вариантов текста.

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