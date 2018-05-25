Samsung выпустила обновление безопасности для своих смартфонов
Samsung выпустила майское обновление безопасности для своих смартфонов. Об этом сообщает SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
Обновление устраняет множество проблем, включая шесть критических уязвимостей в ОС Android. Также исправлены проблемы, которые Samsung обнаружила в собственном программном обеспечении. Всем, кто получил обновления, следует незамедлительно его поставить.
Samsung выпустила прошивку - G960FXXU1BRE5 - для своего флагманского смартфона Galaxy S9. Galaxy S9 Plus тоже начал получать аналогичную сборку патча. Для пользователей Samsung Galaxy S8 в Китае было выпущено обновление, которое улучшает работу в приложениях Bixby и WeChat.
Galaxy A6 получил версию прошивки A600FNXXU1ARE7. Корейская компания выпустила следующий патч для Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8 Plus - A530FXXU2ARE1.
Смартфоны Samsung Galaxy J-серии тоже начали получать обновления. Компания обновила Galaxy J4 и Galaxy J1 mini Prime до версии J400FXXU1ARE8.
В последнее довольно большое количество смартфонов от других производителей получила майское обновление безопасности. Среди них: Nokia 8 Sirocco, Nokia 2, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 1. OnePlus выпустила следующую версию прошивки для своих OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 и OnePlus 5T. В число первых, кто получил патч, вошли: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P и Nexus 5X.
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