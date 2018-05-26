Apple заблокировала Steam Link для iOS

Приложение Steam Link не выйдет на iOS по решению администрации App Store.

Несколько недель назад Day.Az со ссылкой на Macdigger писал о приложении Steam Link, благодаря которому пользователи смогут запускать ПК-игры на мобильных устройствах. Приложение успешно запустилось на Android, но его заблокировали на iOS.

Valve выпустила специальный пресс-релиз, в котором высказала мнение по поводу приложения Steam Link:

В понедельник, 7 мая, Apple одобрила Steam Link для релиза. В среду, 9 мая, Valve выпустила новость о приложении. На следующее утро Apple отозвала одобрение, ссылаясь на деловые несоответствия с рекомендациями для приложений, которые, вероятно, не заметили сотрудники, рассматривавшие вопрос изначально.

Valve пыталась оспорить решение, подчеркнув, что Steam Link всего лишь работает как симулятор удалённого доступа в локальной сети, много подобных программ уже доступны для iOS. К сожалению, апелляция была отвергнута, а Steam Link заблокировали на iOS.

По всей видимости, в Apple решили, что если пользователи смогут запускать игры из чужой платформы (Windows) и чужого магазина (Steam), то это как-либо повредит корпорации. А жаль, было бы великолепно иметь возможность поиграть в "Ведьмака" или полноценную версию PUBG/Fortnite, лёжа на диване с iPad и контроллером.

Понятно, что в таком случае компания, теоретически, может недополучить доходы за счёт того же Fortnite, но как же забота о клиенте? Это решение - результат денежного просчёта, и ни в коем случае не продиктовано беспокойством о том, чтобы владельцы iPhone получали только лучшее.

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