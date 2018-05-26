Американский суд обязал Samsung выплатить Apple $539 млн

В тянущейся уже восьмой год тяжбе двух гигантов электронной техники - американского Apple Inc. и южнокорейского Samsung Electronics - привела к тому, что чаша весов склонилась в пользу компании из США. Американский суд поднял сумму выплат корейцев в пользу Apple в связи с нарушением патентов на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Окружной суд Сан-Хосе (штат Калифорния) принял решение, что размеры выплат по рассматриваемым патентам должны быть увеличены с $399 млн до 539 млн. Apple требовала $1,05 млрд, а Samsung уверял, что штрафы не могут превышать 28 млн.

Патентный спор между Apple и Samsung продолжается с апреля 2011 года. Конфликт начался с того, что американцы обвинила корейцев в копировании iPhone и iPad. Samsung в ответ также обвинила Apple в незаконном копировании ее технологических разработок.

В августе 2012 года суд постановил, что компания Samsung нарушила пять патентов Apple, скопировав технологии, использованные при создании iPhone и iPad. Корейскую компанию приговорили к выплате компенсации в размере $1,05 млрд.

В конце 2012 года патентное бюро США пересмотрело два патента Apple и признало их недействительным на том основании, что схожие решения описывались в более ранних патентах. Эти два документа входили в число патентов, в нарушении которых признали виновной Samsung. В результате корейская компания обратилась в суд с просьбой о новом разбирательстве.

Напомним, в июле 2012-го британский суд обязал компанию Apple похвалить Samsung на ее британском сайте и разослать в местные СМИ сообщение о том, что южнокорейский конкурент не копировал дизайн планшета iPad в своих устройствах Galaxy Tab.

Ранее сообщалось, что в августе 2016-го стало известно, что Samsung обошел Apple в США, а смартфоны корейцев оказались популярнее айфонов.

А в августе 2017-го выяснилось, что Samsung впервые обогнал Apple по прибыли. Чистая прибыль Apple за апрель-июнь 2017 года составила $8,717 млрд. Однако корейская компания отчиталась о том, что получила в апреле-июне 2017 года рекордную прибыль в 11,05 трлн вон, или $9,9 млрд.