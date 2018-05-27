Что придет на смену смартфонам

Однажды, не слишком скоро, но и все же раньше, чем вы думаете, смартфон умрет - как какой-нибудь факсимильный аппарат из далекого прошлого. Ближайшие десяток лет человек не сможет полностью оторваться от любимого и столь удобного гаджета, ну а затем он станет просто не нужен. Основу для окончательного уничтожения смартфона уже сегодня закладывают Элон Маск, Microsoft, Facebook, Amazon и бесчисленное количество небольших, но безумно амбициозных стартапов. И поверьте, то, что придет на смену привычному уже техническому чуду в вашем кармане, будет действительно сродни научной фантастике, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.



Виртуальные помощники

Судя по инсайдерской информации, Samsung Galaxy S8 (доступный уже по предзаказу) будет поставляться с новым виртуальным помощником Bixby, который позволит вам контролировать каждую функцию и приложение только своим голосом. Собственно, компания позиционирует S8 как проводник в целую экосистему устройств, управлять которыми можно просто словом. Это уже не смартфон, а совершенно новая концепция взаимодействия человека с окружающим техномиром.



Экосистема из стали

Следующий iPhone будет также ориентирован на привнесение дополненной реальности в нашу повседневную жизнь. Заметьте, речь идет не о каком-то там отдаленном будущем - все глобальные изменения такого рода грядут в ближайшие пару лет. И поскольку такие устройства, как Amazon Echo, Sony PlayStation VR и Apple Watch, продолжают пользоваться ограниченным, но существенным успехом, эксперты ожидают совмещения всех этих устройств в одну взаимосвязанную экосистему.



Дополненная реальность

Microsoft, Facebook, Google и поддерживаемый Google стартап Magic Leap работают над созданием автономных гарнитур дополненной реальности, которые проецируют подробные 3D-изображения прямо в ваши глаза. По слухам, Apple работает над этим же.



Цифровое зрение

Алекс Кипман из Microsoft в недавнем интервью для Business Insider сказал, что в скором времени дополненная реальность может полностью заменить смартфон, телевизор и все остальные гаджеты с экраном. Это вполне логично: от отдельного устройства в кармане не так уж много толку, если все звонки, чаты, фильмы и игры проецируются прямо в глаза пользователю, органично располагаясь в окружающем мире.



Аудиогиды

В то же время в мире все более важными становятся такие устройства, как Amazon Echo или собственные AirPod от Apple. Поскольку искусственно-интеллектуальные системы, такие как Siri от Apple, Alexa от Amazon, Bixby от Samsung и Cortana от Microsoft, безусловно, станут более умными, со временем, пользователь все больше будет полагаться на аудиоинформацию, дополненную видеоизображением в глазах.



Цифровой мир

Скорее всего, в скором времени нас ожидает постепенное сращивание мира цифрового и мира реального. Крупнейшие технологические компании обещают, что это будущее означает мир с меньшими технологическими отвлечениями и большим балансом, поскольку физический мир просто рухнет под натиском новой цифровой реальности, если его не защищать. Братья (теперь уже сестры) Вачовски в незабвенной "Матрице" предсказывали что-то подобное.



Телепатия

А теперь настало время кое-чего действительно безумного. На этой неделе Элон Маск представил свою новую компанию Neuralink. Совершенно серьезно (и, честно говоря, оснований не верить человеку столь подкованному) Маск заявил, что в ближайшие десять лет будет разработан нейроинтерфейс, позволяющий людям обмениваться мыслями. Другими словами, нам обещана телепатия. Добро пожаловать в будущее, господа!