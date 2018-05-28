Facebook начал терять рекламу после новых правил маркировки материалов

Британская газета Financial Times и американское издательство New York Media, владеющее журналом New York Magazine, перестали размещать часть своей рекламы на Facebook. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на adindex.ru.

Это стало реакцией на введение соцсетью новых правил маркировки материалов на резонансные темы, в частности, общественно-политические.

Новая маркировка предоставляет данные о том, кто заплатил за размещение данного контента. Такие публикации будут помещаться в архив политической рекламы на срок в семь лет.

Профессиональное объединение News Media Alliance, представляющее около 2 тыс. газет и новостных ресурсов из США и Канады, выступила с критикой действий соцсети. Там считают, что у пользователей может сложиться впечатление, что любое новостное издание является ангажированным.

Ранее Facebook критиковали за наличие на платформе фейковых новостей, которые, в том числе, могли повлиять на исход выборов президента США 2016 г.