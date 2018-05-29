В переводчике Google нашли скрытое оскорбление - ФОТО

Пользователи Reddit обратили внимание на оскорбительный перевод фразы "I am a flat earther" (я сторонник теории плоской Земли) в Google Translate.

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Так, при переводе этих слов с английского языка на французский выдается результат "Je suis un fou" (я сумасшедший). При этом при использовании других языков результат будет близким к оригинальному значению слов.

Комментаторы в Сети полагают, что подобный сбой может быть связан с функцией улучшения перевода, благодаря которой любой пользователей может предложить свой вариант значения тех или иных слов.

Сторонники "Общества плоской Земли" считают, что наша планета имеет форму плоского диска 40 тысяч километров в диаметре с центром на Северном полюсе.