Epic Games выделит рекордные $100 млн призовых на киберспортивный турнир

Американская компания Epic Games анонсировала выделение $100 млн в призовые фонды турниров по Fortnite в сезоне 2018/19, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Помогать проводить турниры будут компании-партнеры, рассказал РБК директор по маркетингу компьютерного разработчика в Восточной Европе Георгий Добродеев.

Fortnite была выпущена летом 2017 года. За месяц количество игроков Fortnite превысило миллион. Сейчас это одна из самых популярных в мире игр - в середине января число игроков превысило 45 млн, а в ночь на 4 февраля одномоментно в игре находилось 3,4 млн пользователей.

Согласно данным сайта e-Sports Earnings, предыдущий рекорд по общему призовому фонду поставила игра Dota 2 - в 2017 году в 159 турнирах было разыграно чуть более $38 млн. В топ-3 по общим призовым фондам в том году также вошли игры Counter-Strike: Global Offensive ($19,2 млн) и League of Legends ($12 млн).

Гендиректор украинской Natus Vincere (NaVi) Евгений Золотарев сказал РБК, что анонс о призовом фонде в $100 млн, возможно, и многообещающий, но пока выглядит как хайп. "Киберспорт глобально растет на 30% в год, но есть нюансы. У каждого издателя [игр] своя экосистема. League of Legends растет, Dota 2 нет, CS: GO идет ровно", - сказал Золотарев.

Уровень инвестиционной привлекательности киберспорта задают игровые разработчики и паблишеры, рассказал РБК руководитель медианаправления киберспортивного холдинга ESforce Никита Бокарев. "Такие гиганты, как Riot Games, Valve и Blizzard, создают игровую экономику, наращивая аудиторию платежеспособных миллениалов", - пояснил он.