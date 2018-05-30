Искусственный интеллект научился точно диагностировать меланому

Ученые разработали систему, которая по фотографии участка кожи определяет, есть ли у человека новообразование. Механизм работает лучше, чем человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на storia.me, был проведен эксперимент с привлечением врачей-дерматологов: им были показаны те же снимки, что и машине.

В среднем искусственный интеллект определил рак на 95% снимков, а врачи на 86,6% фотографий. Программа пропустила меньше злокачественных образований, а также реже относила доброкачественные родинки к злокачественной меланоме. Последнее означает, что врачи будут проводить меньше ненужных операций из-за неправильного диагноза.

Впрочем, полностью заменить врачей машина не сможет: для определения схемы нужно провести полный осмотр и ознакомиться с историей болезни.

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