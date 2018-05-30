На 3D-принтере напечатали первую роговицу человеческого глаза

Ученые Ньюкаслского университета напечатали на 3D-принтере первую роговицу человеческого глаза. Это значит, что такая техника может быть использована для создания неограниченного запаса роговиц. Сейчас их всегда мало для пересадки, но, тем не менее, каждый год около 10 миллионов человек нуждаются в пересадке роговицы для восстановления зрения, а еще 5 миллионов страдают от полной слепоты из-за повреждения роговиц благодаря ожогам, порезам или болезням.

Статья об исследовании опубликована в журнале Experimental Eye Research, сообщает Day.Az со ссылкой на Популярную механику.

Ученые взяли стволовые клетки от здорового донора роговицы, смешали их с альгинатом и коллагеном и создали из этой смеси раствор, подходящий для печати, который назвали "биочернилами".

С помощью простого и дешевого 3D-биопринтера ученые успешно сумели напечатать формы, максимально напоминающие человеческие роговицы. На печать ушло меньше 10 минут. После чего стволовые клетки стали расти, создавая настоящую роговицу.

Че Коннон, профессор Ньюкаслского университета, говорит: "Наш уникальный гель не дает клеткам умереть, и одновременно позволяет получить материал достаточно жесткий для сохранения формы и достаточно мягкий, чтобы его можно было выдавить из носика 3D-принтера".

Ученые также продемонстрировали, что могут создать роговицу, соответствующую уникальным характеристикам пациента. Размеры напечатанной ткани изначально были взяты с реальной роговицы. Просканировав глаз пациента, исследователи смогли быстро напечатать роговицу, которая точно соответствовала его размерам и форме.

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