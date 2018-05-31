Характеристики нового флагмана Xiaomi рассекретили до анонса - ФОТО

В Сети появились фотографии розничной коробки, предположительно, от нового флагманского смартфона Xiaomi - Mi 8. На ней указаны некоторые характеристики предполагаемого устройства. Кроме того, как сообщает Day.Az со ссылкой на Популярную механику, был опубликован и предполагаемый постер Mi 8, демонстрирующий возможную внешность смартфона.

Xiaomi готовится презентовать новый флагманский смартфон Mi 8 уже совсем скоро - 31 мая. В Сети, однако, до анонса появляется множество слухов, посвященных устройству. В частности, недавно инсайдеры SlashLeaks опубликовали фотографии предполагаемой розничной коробки Mi 8, которая сообщила о некоторых его характеристиках.

Так, как передает GSMArena, фотографии указывают на то, что новый флагман Xiaomi получит топовый чипсет Snapdragon 845, шесть гигабайтов оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти (ранее появлялись слухи, что будет доступна и версия со 128 ГБ постоянной памяти на борту). Кроме того, указано, что Mi 8 будет оснащен двойным GPS-модулем: пока не очень понятно, зачем аппарату два таких модуля, однако если это действительно так, причину решения, вероятно, раскроют на презентации устройства.

Среди других утечек - рекламный постер, на котором, как предполагается, показан новый топовый смартфон Xiaomi. Так, судя по нему, устройство получит "вырез" вверху лицевой части, схожий с таковым у iPhone X, а также двойную основную камеру.

Фотографии предполагаемой розничной коробки также раскрывают, что один из модулей двойной камеры получит разрешение 20 Мп, что, как пишет GSMArena, соответствует прошлым слухам. Кроме того, согласно информации на коробке, Mi 8, похоже, будет лишен традиционного 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

Ранее сообщалось также, например, что Mi 8 может получить дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей. Впрочем, это, как и последняя информация, - на данный момент всего лишь слухи. Как будет выглядеть и какие характеристики получит новый флагман Xiaomi, мы узнаем с официальной презентацией новинки, которая пройдет, как уже отмечалось, 31 мая.

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