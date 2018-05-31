Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Skype

Пользователи программы Skype, которая позволяет общаться через голосовую, текстовую и видеосвязь в интернете, пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные downdetector.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, жалобы поступили не только с территории России, но также и из Японии, Великобритании, Нидерландов, США, Мексики, Италии, Испании, Болгарии, Румынии и Австрии. Многие пользователи в частности пожаловались, что не могут подключиться к мессенджеру, а также отправить текстовые сообщения. Кроме того, замечены и проблемы при голосовых звонках.