В Уганде ввели налог на пользование соцсетями

Парламент Уганды принял закон, согласно которому за пользование Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter необходимо платить 200 угандийских шиллингов в день ($0,05), сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что президент страны Йовери Кагута Мусевени рассчитывает таким образом "остановить распространение лжи" в интернете.

Закон подразумевает и другие налоги, например, сбор 1% при всех мобильных транзакциях.

Министр финансов Уганды Матиа Касайя в свою очередь заявил, что закон не направлен на ограничение интернета.

"Мы ищем деньги, чтобы обеспечить безопасность страны и расширить электросеть, чтобы вы, люди, могли еще чаще пользоваться социальными сетями", - сказал он.

Доступ к социальным сетям в Уганде был ограничен в период президентских выборов 2016 года.