Facebook вылетел из тройки самых популярных в США сайтов
Развлекательная платформа Reddit обогнала соцсеть Facebook в списке самых популярных в США сайтов, следует из рейтинга компании Alexa, которая принадлежит Amazon, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно представленным данным, Reddit сместил Facebook на четвертое место. Пятое место занял Amazon. В среднем в день пользователи проводят на Reddit чуть больше 15 минут, тогда как на Facebook - почти 11 минут, а на Amazon - семь с половиной минут.
Первые две строчки занимают Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube. На каждом из этих двух сайтов пользователи в среднем проводят по семь и восемь минут ежедневно.
Рейтинг Alexa формируется на основе анализа ежемесячного трафика, учитывая число просмотренных страниц и среднюю посещаемость за день.
Однако в мировом рейтинге Reddit находится на шестой строчке, а Facebook - на третьей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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