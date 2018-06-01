В Google обнаружили необычный сбой
В приложении Google для Android-устройств нашли необычный баг, позволяющий прочитать последнее SMS-сообщение в телефоне. Об этом рассказал пользователь имиджборда Reddit под ником Krizastro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Владелец смартфона Google Pixel 2 XL заявил, что каждый раз при вводе в поисковую строку запроса "the1975..com" в результатах он видит последние текстовые сообщения на его смартфоне.
"Похоже, это самый странный сбой, с которым я когда-либо сталкивался. Это просто случайное совпадение или происходит что-то другое?" - задался вопросом Krizastro. Другие пользователи смартфонов под управлением Android рассказали, что имеют такие же симптомы. Кроме того, они столкнулись с подобной проблемой, когда пытались произвести поиск по фразам "Vizela viagens", "Izela viagens" и "Zela viagens".
Судя по всему, эти запросы каким-то образом запускают функцию показа текстовых сообщений, которая доступна в приложении Google. Однако неясно, каким образом перечисленные фразы и наборы символов связаны с ее запуском.
При этом юзеры обратили внимание, что поиск в браузере Google Chrome выдает только корректные результаты.
Ранее пользователи обнаружили в сервисе Google Translate оскорбление, предназначенное плосковерам - людям, которые считают Землю плоской. При переводе с английского языка на французский, фраза "Я плосковер" превращалась в фразу "Я сумасшедший".
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