Google отказалась продолжать работать с Пентагоном - ДЕТАЛИ

Американская корпорация Google не будет продлевать с Пентагоном контракт на участие в программе, предусматривающей применение искусственного интеллекта для повышения точности наведения боевых беспилотников. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о проекте, который носит название Maven. В июне 2017 года Пентагон приступил к финансированию этой программы, которая призвана обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в военной области. В апреле 2018 года около четырех тысяч сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест руководству корпорации в связи с ее участием в этом проекте.

По данным источников CNN, глава одного из подразделений Google Дайен Грин заявила в пятницу сотрудникам, что корпорация намерена соблюдать условия действующего контракта по проекту Maven вплоть до его истечения в марте 2019 года, однако продлевать его не будет.

В декабре 2017 года минобороны США использовало элементы искусственного интеллекта для противодействия отрядам террористической группировки "Исламское государство" в странах Ближнего Востока. Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью разведывательных беспилотников ВВС США. По оценкам портала Gizmodo, стоимость контракта Google с Пентагоном могла составлять от $9 млн до $15 млн.

Сотрудники, которые выступили против участия в программе, заявили, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Они также потребовали, чтобы компания официально заявила, что Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии. При этом некоторые сотрудники не ограничились подписанием петиции и решили уволиться из корпорации в знак протеста.

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